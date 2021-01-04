العنانى: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في قطاعي السياحة والآثار رغم كورونا

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار رغم ازمة فيروس كورونا، وقدمت نموذجا مهم للعمل القائم على العلم ودقة التخطيط، وأعلنت عن عدد من الاكتشافات التي ستساهم في تنشيط الحركة السياحية التي تأثرت في العالم كله نتيجة أزمة جائحة كورونا.وأوضح وزير السياحة والآثار في تصريحات صحفية، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتفعيل وحدة الحسابات الفرعية لما ستحققه من توفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنظم لإمكان التعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني والوقوف على إنجازاتها وكتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.وأشار إلى‏ أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع مستهدفات وخطط وزارة السياحة والآثار على مستوى الخطط متوسطة وطويلة الأجل للتناغم مع رؤية مصر 2030.