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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طب المنوفية» تُقرر تأجيل الامتحانات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:25 م
طب المنوفية
طب المنوفية
ولاء القاضى
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أصدرت كلية الطب بيانًا، قالت فيه إنه «وفقًا لتداعيات الأخيرة وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وتأجيل أعمال الامتحانات بعد نهاية أجازة منتصف العام في 20 فبراير، وحرصًا على مصلحة الطلاب، عقد اليوم الإثنين اجتماعًا طارئًا لمجلس الجامعة تم خلاله مناقشة أعمال الامتحانات لطلاب الفرقة السادسة وطلاب الدراسات العليا بكلية الطب».

وأشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على أن «بالنسبة لطلاب الفرقة السادسة، امتحان مادة النساء والتوليد، ومادة طب الأسرة، تم رفع طلب للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم دراسة إمكانية عقد امتحان المواد المذكورة لطلاب الفرقة السادسة خلال فترة الإجازة، وذلك كمطلب عام لجميع كليات الطب في مختلف الجامعات المصرية».

وأضاف أنه تمت الموافق على «تأجيل جميع أعمال الإمتحانات لجميع طلاب الفرق المختلفة من الأولي إلى الخامسة إلى ما بعد انتهاء فترة الإجازة المحدة سلفًا في 20 فبراير، وتأجيل جميع أعمال إمتحانات الدراسات العليا دبلوم - ماجستير - دكتوراه، الجزء الأول والجزء الثانى بما فيهم الإمتحانات الشفوية والعملية إلى ما بعد إنتهاء فترة الإجازة، أما مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه، يتم السماح بعقد المناقشات، بما لا يزيد عن عشرة أفراد، بقاعة المناقشة بما فيهم الطالب مع السماح بأن يكون أحد المناقشين Online».

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