نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجأة على المخابز

واصل مسئولي محافظة القاهرة مراجعة الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من مدى سلامة المنتجات الغذائية وأسعارها ووزنها حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لنوابه ورؤساء الأحياء بإجراء الحملات الفجائية لمتابعة الأسواق.قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي الشرابية بالمرور على المخابز بنطاق الحي لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.وتابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافط القاهرة للمنطقة الشمالية خلال جولة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتأتي الجولة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة الأسواق والمخابز وجودة السلع الاستهلاكية ومواجهة التلاعب في الأسعار وجودة المنتجات.