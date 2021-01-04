20 وفاة و1009 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3"، قطاع غزة 5 وفيات.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)"، قطاع غزة (361).وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (102)، طوباس (33)، قلقيلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)"، قطاع غزة (510).وقالت: إن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.