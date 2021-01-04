رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 وفاة و1009 إصابة بكورونا في فلسطين

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:21 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
طباعة
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3"، قطاع غزة 5 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)"، قطاع غزة (361).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (102)، طوباس (33)، قلقيلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)"، قطاع غزة (510).

وقالت: إن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

موضوعات متعلقة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الصور

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال