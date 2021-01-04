بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق سنور في اتجاه محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم «محمد أحمد عبد الواحد، 30 سنة، جمال ناصر نصر، 22 سنة، طالب، أحمد إسماعيل محمد، 26 سنة، طالب»، وجميعهم مصابين بكدمات بالجسم.كما أصيب «محمد عصمت حسين، 33 سنة، تاجر، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم مع جرح قطعي بفروة بالرأس حوالي ٥ سم، أحمد صلاح جمال، 28 سنة، مصاب بسحجات بالجسم مع جرح قطعي بالرأس حوالي 2 سم»، وجميعهم مقيمون بني مزار بمحافظة المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.