برلماني: افتتاح الرئيس معرض تكنولوجيا السيارات خطوة حو تعميق الصناعة

ثمن النائب أحمد مهنى، عضو مجلس للنواب والأمين العام لحزب الحرية المصري، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص دائما على دعم اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية.وأكد مهنى، في البيان الصادر عن، على أهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدأ في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات الذي يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يساهم وبشكل كبير في منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وكدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات تمثل خطوة هامة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، فضلا عن جذب استثمارات جديدة سواء فى مجال تصنيع السيارات أومكوناتها، ما يساهم في إنجاز كبير لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.