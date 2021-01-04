نائب محافظ القاهرة يجري زيارة لنفق إيديال بحي الشرابية

واصل مسئولي محافظة القاهرة من مراجعة الأنفاق والشوارع المحورية والتأكد من المرافق العامة بها من إضاءة ومراجعة مستوى النظافة بها.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الشرابية بالمرور بنطاق حي الشرابية.وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية نفق إيديال لمتابعة رفع الإشغالات ومستوى النظافة ومراجعة الإنارة بالنفق.وتأتي الجولة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة الطرق والأنفاق والتأكد من مستوى النظافة بها ومراجعة الإضاءة العامة.كان أجرى الدكتور حسام الدين فوزي جولة لحي الساحل لمتابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا.