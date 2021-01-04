الصين تصعب مهمة بايدن باتفاقيات مع حلفائه

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال الأسابيع الأخيرة عن إبرام صفقات ومعاهدات، آملا أن تضع بلاده كقوة عالمية لا غنى عنها، لاسيما بعد الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا ببلاده، وزاد من حدة العداء تجاهها داخليا وخارجيا.ووفقا لوكالة رويترز الاخبارية، فقد عقدت بكين اتفاقية تجارية مع 14 دولة آسيوية، كما تعهدت بالانضمام إلى دول أخرى من أجل الحد من انبعاثات الكربون لمكافحة الاحتباس الحراري.إلى ذلك، وقعت قبل أيام قليلة على اتفاقية استثمارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت، اليوم الاثنين، صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية".وعبر تلك الخطوات، يبدو أن الصين صعبت على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل جبهة موحدة مع الحلفاء ضد سياساتها الاستبدادية وممارساتها التجارية، وهي نقاط تركيز رئيسية لخطة الإدارة الجديدة للتنافس مع بكين والتحقق من قوتها الصاعدة.