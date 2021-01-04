تطوير محطة مياه كوم القناطر في أبو حمص بـ 126 مليون جنيه

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.وأكد أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين، وأن حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعملية تطوير محطه مياه كوم القناطر المقامة على مساحة 8940 م٢ طاقتة الإنتاجية 43 ألف متر مكعب يوم، ووصلت معدلات التنفيذ 98%، وتخدم 122 ألف نسمة من أهالي قرى "كوم القناطر، أطراف نديبه، بطورس، جواد حسنى، بلقطر، قافلة، والكوم الأخضر".هذا وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي استعرض خلاله رئيس شركة مياه الشرب عن مراحل إحلال تجديد المحطة الذي تشهده المحطة والتى ستؤدي لتحسين ضغوط المياه بهذه القرى، مُشيرًا إلى أن أعمال التطوير جاءت على أحدث النظم القياسية والمواصفات العالمية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن ما تم إنجازه من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.ثم تفقد محافظ البحيرة منظومة معالجة المياه والغسيل وإعادة استخدامها، ومعالجتها واستخدامها للشرب.