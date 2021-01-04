مجلس التعاون الخليجي.. 40 عامًا من الوحدة والإنجاز





ومع دخول مجلس التعاون الخليجي عقده الخامس، يستعرض "الدستور" نشأة مجلس التعاون وأهدافه وأبرز القمم الخليجية التي عُقدت منذ بداية مسيرته وحتى الآن.



"النشأة والعضوية"

تأسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.



يتألف المجلس من ست دول خليجية وهم؛ المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، ومملكة البحرين، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.



تعد جمهوريتي العراق واليمن، من الدول المرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة، باعتبارهما الامتداد الاستراتيجي لدول شبه الجزيرة العربية، حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.



"فكرة التأسيس"

في 16 مايو 1976، زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح، دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي.



واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس خلال إحدى القمم لجامعة الدول العربية بالأردن في نوفمبر 1980، نظرًا للأخطار التي تُحاق بالأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية.



وفي عام 1996، اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.



في 25 مايو 1981، توصّل قادة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، في اجتماع عُقد في إمارة ابوظبي، إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.



"الأهداف"

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها، توثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.



كما يهدف المجلس إلى دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الاقتصاد المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية، كذلك إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.



"المجلس الأعلى"

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر.



"المجلس الوزاري"

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.



"الأمانة العامة"

يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من: أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى مدراء قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.



"أمناء المجلس"

على مدار 4 عقود، تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عدة شخصيات من مختلف دول الخليج وكان الكويتي عبدالله يعقوب بشارة، أول أمين عام للمجلس وذلك في الفترة من 26 مايو 1981 وحتى أبريل 1993.



ثم تولى فاهم بن سلطان القاسمي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من أبريل 1993 وحتى أبريل 1996، تلاه الأمين العام جميل إبراهيم الحجيلان، من المملكة العربية السعودية، في الفترة من أبريل 1996 وحتى مارس 2002.



وشغل عبدالرحمن بن حمد العطية، من دولة قطر، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من أبريل 2002، وحتى مارس 2011، أعقبه الأمين العام عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين، وذلك في الفترة من أبريل 2011 وحتى يناير 2020.



ويشغل منصب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، من دولة الكويت، والذي بدأ مهام منصبه منذ الأول من فبراير 2020.



ساعات قليلة وتنطلق أعمال الدورة الـ41، للقمة الخليجية المُزمع عقدها في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة على مختلف الأصعدة لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج.ومع دخول مجلس التعاون الخليجي عقده الخامس، يستعرض "الدستور" نشأة مجلس التعاون وأهدافه وأبرز القمم الخليجية التي عُقدت منذ بداية مسيرته وحتى الآن.تأسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.يتألف المجلس من ست دول خليجية وهم؛ المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، ومملكة البحرين، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.تعد جمهوريتي العراق واليمن، من الدول المرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة، باعتبارهما الامتداد الاستراتيجي لدول شبه الجزيرة العربية، حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.في 16 مايو 1976، زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح، دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي.واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس خلال إحدى القمم لجامعة الدول العربية بالأردن في نوفمبر 1980، نظرًا للأخطار التي تُحاق بالأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية.وفي عام 1996، اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.في 25 مايو 1981، توصّل قادة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، في اجتماع عُقد في إمارة ابوظبي، إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها، توثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.كما يهدف المجلس إلى دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الاقتصاد المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية، كذلك إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر.يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من: أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى مدراء قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.على مدار 4 عقود، تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عدة شخصيات من مختلف دول الخليج وكان الكويتي عبدالله يعقوب بشارة، أول أمين عام للمجلس وذلك في الفترة من 26 مايو 1981 وحتى أبريل 1993.ثم تولى فاهم بن سلطان القاسمي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من أبريل 1993 وحتى أبريل 1996، تلاه الأمين العام جميل إبراهيم الحجيلان، من المملكة العربية السعودية، في الفترة من أبريل 1996 وحتى مارس 2002.وشغل عبدالرحمن بن حمد العطية، من دولة قطر، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من أبريل 2002، وحتى مارس 2011، أعقبه الأمين العام عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين، وذلك في الفترة من أبريل 2011 وحتى يناير 2020.ويشغل منصب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، من دولة الكويت، والذي بدأ مهام منصبه منذ الأول من فبراير 2020.

القمة الخليجية في الإمارات

"القمة الخليجية في الإمارات"

عُقدت القمة الخليجية الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1981، وشهدت التوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وأرست قواعد التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، واستضافت أبو ظبي، أعمال القمة الخليجية 6 مرات.

القمة الخليجية في السعودية

"القمة الخليجية في السعودية"

في عام 1981، شهدت القمة الخليجية في الرياض، توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في الدورة الثانية للمجلس، واضعين أساس العمل وخارطة الطريق للتكامل الاقتصادي عبر ازاحة القيود الاقتصادية بين الدول، واستضافت المملكة أعمال القمة الخليجية 9 مرات، وتستعد لاستضافة أعمال القمة للمرة العاشرة غدًا الثلاثاء، في مدينة "العُلا".

القمة الخليجية في الكويت

"القمة الخليجية في الكويت"

في ديسمبر 1991، عُقدت القمة الخليجية الثانية عشرة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت بعد تحريرها، وناقشت استعادة الكويت لسيادتها والتنمية الإقليمية واستقرارها، مؤكدة وحدة الصف الخليجي في مواجهة أي شكل من أشكال العدوان، واستضافت الكويت أعمال القمة الخليجية 7 مرات.

القمة الخليجية في البحرين

"القمة الخليجية في البحرين"

استضافت العاصمة البحرينية المنامة عام 2000، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ21، وشهدت التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، كما أرست الدورة مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية عبر السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن، واستضافت مملكة البحرين أعمال القمة الخليجية 7 مرات.

القمة الخليجية في سلطنة عمان

"القمة الخليجية في سلطنة عمان"

في عام 2001، شهدت القمة الخليجية في دورتها الـ 22 في سلطنة عُمان أحد أهم محطات التكامل الخليجي بإقرار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الأولى، والتي أسست لمبدأ التكامل الاقتصادي في الألفية الثانية، واستضافت العاصمة العمانية مسقط، أعمال القمة الخليجية 5 مرات.

القمة الخليجية في قطر