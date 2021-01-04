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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط بورصة البحرين بنسبة 0.44% بختام تعاملات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:12 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق البحرين المالى تراجع ملحوظ، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرًا 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1483.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 384.7 ألف دينار بحرينى.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.86% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.21% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، كما صعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%.

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