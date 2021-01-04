إصابة 6 في انقلاب «ميكروباص» بالمعادي

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بأخرى ملاكي، على طريق كورنيش النيل، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.وانتقل رجال وأوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم.وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في كورنيش النيل في المعادي بوقوع حادث مرورى، في الطريق المتجه من المعادي إلى حلوان.و انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم تسيير حركة السيارات، ونقل المصابين ورفع حطام الحادث، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.