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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«رمسيس الثاني».. معلومات عن المقبرة «المسروقة» بالأقصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:11 م
مقبرة رمسيس الثاني
مقبرة رمسيس الثاني الأقصر
نوران إمام
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نجاح آخر يكلل المجهودات االتي تبذلها قطاع وزارة السياحة والأثار، حيث افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك غرب محافظة الأقصر، كما تفقد ما تم من أعمال ترميم وحماية لمعالمها ونقوشها ورسومها، وتقوية ألوانها، بجانب تفقده لما تم في عملية ترميم التابوت الذي كان يضم مومياء الملك رمسيس الأول، قبل تعرضها للسرقة قبيل عقود مضت.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية معلومات عن مقبرة رمسيس الثاني

- تعرف مقبرة برقم مقبرة 7 وتعرف عالميا باسم KV7.
- يبلغ طول مقبرة الملك رمسيس الثاني 168.05
- تقع في وادي الملوك وهي المثوى الأخير للفرعون المصري القديم رمسيس الثاني والمعروف باسم (رمسيس الأكبر) ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر.
- تقع المقبرة في الوادي الرئيسي أمام مقبرة 5 والتي تضم أبنائه، وبالقرب من مقبرة ابنه وخليفته مرنبتاح (مقبرة 8).
- دفن الملك رمسيس الثاني في وادي الملوك، في المقبرة kv7، إلا أن مومياؤه نُقلت إلى خبيئة المومياوات في الدير البحري، حيث اكتُشفت عام 1881م بواسطة جاستون ماسبيرو، ونقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة بعد خمس سنوات.
-كان الملك رمسيس الثاني يبلغ ارتفاع قامته 170 سم، والفحوص الطبية على موميائه تظهر آثار شعر أحمر أو مخضب، ويعتقد أنه عانى من روماتيزم حاد في المفاصل في سنين عمره الأخيرة، وكذلك عانى من أمراض في اللثة.
-اتبعت المقبرة تصميم المحور المقوس على النمط المتبع في تشييد مقابر أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشر.
- عانت حجرة الدفن من انهيار أرضي بوسطها كما تم العثور على فجوات في السقفوذلك تأثرًا بالفيضانات
- أغلب زخارف المقبرة دمرت بصورة يصعب ترميمها، إلا أن البقية الباقية دلت على أن الزخارف مستوحاة من كتاب البوابات وكتاب الآخرة وصلاة رع وطقوس فتح الفم.

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