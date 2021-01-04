حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع محمد عيسى

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تصديها لأعمال البناء المخالفة بنطاق الأحياء تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتخلص الفوري من أعمال البناء المخالف دون الرجوع له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقام اليوم حي حدائق القبة تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى المهد في 8 شارع محمد عيسى بحى حدائق القبة، تم ضبط المعدات وتحرير محضر للعرض على النيابة العسكرية.وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالتصدى لمخالفات البناء وإزالتها في المهد.