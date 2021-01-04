بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفوقة بالجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي، في اتجاه القاهرة، أمام محلج القطن بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يُفيد بحادث تصادم ومصاببن بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.وبالفحص تبين إصابة كل من «هناء السعيد محمد، 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، أحمد فؤاد السعيد،25 سنة، محمد صبحي محمود، 26 سنة، عبد لرازق عبدالحميد عبد الرازق، 50 سنة، رمضان إبراهيم محمد، 49 سنة، عبد الناصر عبدالله سليم، 50 سنة، رمضان إبراهيم محمد فرج، 47 سنة»، جرى نقلهم بواسط سيارات الإسعاف إلى مستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج.وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.