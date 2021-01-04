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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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حالة من البلبلة والغضب الكبير شهدته الساعات الماضية بسبب أزمة مستشفيات العزل ووفاة مصابي كورونا بزفتى والحسينية، حيث استغلت الجماعات الإرهابية الأزمة وتاجرت كعادتها بضحايا كورونا لاستغلال الوضع وزعزعة استقرار وأمن الدولة المصرية.

ونشر موقع العربي الحديث تسريب جديد فضح فيه الجماعة الإرهابية واستغلالها للأزمات وجاءت تفاصيل التسريب كالآتي:

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بيانًا جاء نصه كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
نرسل تحيات أعضاء المجلس لكل الأعضاء، ونخص بالذكر أطباء الجماعة المتواجدين في المؤسسات الطبية وإذ ندعو الله لهم بالحفاظ عليهم وندعوهم الى توخي الحذر في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ثانيا: يتابع مجلس شوري الجماعة ما يحدث في الآونة الاخيرة وما آلت إليه الأوضاع الصحية بمصر في تفشي فيروس کورونا، وطبقا لما نشأنا عليه من تعاليم سامية على يد الشيخ الشهيد حسن البنا وعلى يد ملهمنا الشهيد سيد قطب فقد انعقد المجلس بكامل أعضائه من يوم الأحد 3 ديسمبر من عام ۲۰۲۰ الموافق هجريا ۲۰ جمادي الأول 1447 وقد تم مناقشة التالي:

الاحتقان الموجود بين ربوع المواطنين وضعف المنظومة الصحية في الوقت الحالي وقد تم التوافق على الأتي:
التنبيه على إتخاذ اللازم نحو متابعة الموقف ميدانيا بشكل كامل من خلال أعضاء الجماعة في قرى وحضر مصر.

التنبيه على مسؤولي الاتصالات المتواجدة داخل مصر وخارجها ببذل قصارى الجهد نحو الوصول إلى العنايات المركزة بمستشفيات العزل وتصوير الحالات المتوفية ومن ثم إذاعتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما سيكون له بالغ الأثر في خفض مستوى ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله لهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون.

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