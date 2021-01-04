إغلاق قاعة أفراح وفرض غرامة 4200 جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرار تغريم المخالفين من القاعات التى يتم فيها تجمعات للسادة المواطنين.حيث تم المرور على القاعات بنطاق الحى وتم غلق قاعة مناسبات بشارع خليل حماده بالقرب من طريق الجيش وتم تغريم صاحبها مبلغ ٤٢٠٠ جنيه، وذلك بوجود رئيس وحدة الازالة الفورية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.وكانت قد ناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.