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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق قاعة أفراح وفرض غرامة 4200 جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:10 م
إغلاق قاعة أفراح
إغلاق قاعة أفراح
هبه عويضه
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شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرار تغريم المخالفين من القاعات التى يتم فيها تجمعات للسادة المواطنين.

حيث تم المرور على القاعات بنطاق الحى وتم غلق قاعة مناسبات بشارع خليل حماده بالقرب من طريق الجيش وتم تغريم صاحبها مبلغ ٤٢٠٠ جنيه، وذلك بوجود رئيس وحدة الازالة الفورية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.

وكانت قد ناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.

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