شركة موالية لأردوغان تفوز بمناقصة بقيمة 2 مليار ليرة بشكل سري

كشفت وسائل إعلام تركية عن مناقصة أجرتها الحكومة مع شركة كولين للإنشاءات بشكل سري، قبل 4 أشهر، لبناء مستشفى هاسدال في حرم جامعة إسطنبول، وبلغت قيمتها 2 مليار ليرة تركية.وذكرت جريدة "سوزجو" التركية، أن الهيئة العامة للمشتريات أعلنت في أول يوم عمل رسمي من العام الجديد، عن ترسية مناقصة بناء مستشفى بقيمة 2 مليار دولار على إحدى الشركات المعروفة، وذلك بعد 4 أشهر من تقدم الشركة للمناقصة التي لم تطرحها الهيئة في الجريدة الرسمية، واقتصرت على دعوة 6 شركات فقط، في 24 أغسطس الماضي، ما يؤكد عدم خضوع المناقصة لشروط التنافسية والشفافية.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم منح المناقصة التي تبلغ قيمتها تحديدا 2 مليار و51 مليون ليرة تركية، مقابل 1 مليار و920 مليون ليرة، لشركة كولين للإنشاءات، وفقا للعقد الموقع في 11 سبتمبر الماضي، من المقرر الانتهاء من البناء في 7 يونيو 2023 أي في غضون 990 يوما.وتعد شركة كولين من أكثر 5 شركات استحواذا على المناقصات خلال حكم حزب العدالة والتنمية مع شركة ليماك وجنكيز وكايلون وMNG، وتأتي تلك الـشركات الخمسة في قائمة البنك الدولي ضمن الشركات الأكثر حصولا على المناقصات في العالم في الفترة من 1990- 2020.