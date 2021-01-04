حريق هائل بمحل أحذية ببرج الصفوة بالسكة الجديدة بالمنصورة (صور)

شب حريق هائل ظهر اليوم الإثنين فى محل أحذية ببرج الصفوة بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة والذى يعد أحد الشوارع التجارية وسط محاولات للسيطرة على الحريق.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شركة النجدة بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة بأحد.محلات بيع الأحذية بشارع السكه الجديدة بمدينة المنصورة.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمنى فيمة تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى والمحلات المجاورة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيالة العامه التى امرت بانتداب الأدلة الجنائيه لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.