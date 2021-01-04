انعقاد طارئ لمجلس جامعة المنوفية لمتابعة قرارات «الأعلى للجامعات»

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة طارىء عبر منصات التواصل الإلكترونى لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بشأن آخر التطورات فى أزمة فيروس كورونا.أحاط مبارك الأعضاء بأهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى جاءت تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى أقرت باستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بالجامعة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير، وبدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١، وتأجيل جميع الامتحانات في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.أما بالنسبة للكليات التى بدأت أعمال الامتحانات سيتم استكمال باقى المواد عقب إنتهاء إجازة نصف العام الدراسى، ووقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعة.وتابع مبارك خلال الجلسة تنفيذ هذه القرارات بجميع الكليات، ووضع الأسس والضوابط العامة لتنفيذها والإجابة على استفسارات العمداء، مشددا على تنفيذ كافة القرارات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة وصحة الجميع.