نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة بحي الساحل

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمرور بنطاق حى الساحل لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات.وتأتى الجولة تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.