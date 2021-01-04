جونسون يرجح فرض إجراءات أكثر صرامة للتصدي لكورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين: إنه "لا شك" في ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، قائلًا إن التفاصيل سيتم الإعلان عنها "في الوقت المناسب"، وفقا لما نقلته الاندبنت البريطانية.تأتي تعليقات رئيس الوزراء بعد أن اعترف وزير الصحة مات هانكوك بأن نظام المستوى الإقليمي للحكومة "لم يعد قويا بما يكفي" للتعامل مع السلالة الجديدة الفتاكة من فيروس كورونا التي أدت إلى دخول المستشفيات وارتفاع معدلات الوفيات في الأسابيع الأخيرة.