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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب روسيا.. «الشيوخ الأمريكي» يُوجه صدمة جديدة لتركيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، على ميزانية وزارة الدفاع، التي عارضها الرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تتضمن فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب صفقة «إس 400» الروسية.

وتقرر في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية أيضا، ضم صفقة طائرات «إف- 35» التي عقدها ترامب مع تركيا وعارضها مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى أسطول القوات الجوية الأمريكية، وفقًا لما نقله موقع «كورونوس» النمساوي في نسخته الناطقة بالتركية.

يذكر أن وزيرّ الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، قد صرح منذ أيام أنه تم عمل مجموعة مشتركة مع واشنطن لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة «إس- 400» الروسية للدفاع الجوي، بينما كذّبت وزارة الخارجية الأمريكية، وزيرّ الخارجية التركية.

حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة «تاس» الروسية، «لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون (CAATSA)، أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة (إس- 400) على مقاتلات (إف - 35)».

جدير بالذكر أن واشنطن قد فرضت مؤخرًا عقوبات على تركيا، بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي «إس- 400» من روسيا، حيث أدرجت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية، مؤسسة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية في قائمة العقوبات.

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