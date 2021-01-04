نظر طعن قضية «احتكار الدواء» 13 فبراير المقبل

حددت محكمة النقض، اليوم الأثنين، جلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية التي صدر بها حكم جنائي ابتدائي، بتغريم 13 متهما من اباطرة الدواء مبلغ 6 مليارات جنيه.وذكر المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح، المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أنه قد تحدد جلسة الخامس عشر من فبراير للمرافعة أمام محكمة النقض، على حكم محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية في قضية احتكار الدواء التي حملت رقم 11428 لسنة 90 قضائية.يذكر أن محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية، قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود، ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي، تم توثيقها بما أسموه اتفاقية رابطة موزعي الدواء، والتي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة، وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.