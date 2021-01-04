تدني خدمات الاتصالات أول هموم «سردينة» بعد قسم النواب

أعلن النائب أشرف سردينة، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة عقب أداء اليمين الدستوري بسبب تدني خدمة شركات الاتصالات وانقطاعها في العديد من المناطق على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فرض شركات المحمول مبالغ مالية إضافية على العملاء دون علمهم.وأكد سردينة، في بيان اليوم، أنه وفقا لآخر إحصائيات وتقارير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجد العديد من الشكاوى بسبب سوء خدمة الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا يتنافي مع قرارات الدولة واتجاهها لتحسين خدمات الانترنت وشبكات الاتصالات التي تُعد لها دور كبير في حياة المواطنين.وتابع عضو مجلس النواب، أنه في ظل الطفرة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، الإنترنت له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين واعتمادهم الرئيسي عليها في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى إنه بذلك تواجه الحكومة تناقضا في أهدافها لتنفيذ تلبية احتياجات المواطن اليومية والتي يكفلها له الدستور.