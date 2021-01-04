أنباء عن استيلاء إيران على ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية

قالت مصادر صحيفة مطلعة، إن إيران استولت اليوم الإثنين، على ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.وأضافت المصادر، أن الناقلة التي استولت عليها إيران تحمل مواد كيميائية شديدة الخطورة، بحسب ما أفادت قناة "العربية".يأتي هذا تزامنا مع اعلان الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% في منشأة فوردو، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وأكد الحكومة الإيرانية: «سنلتزم بقرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%».يأتي هذا فيما صرح متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة «فرانس برس»، بأن «إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني».