تنفيذ يوم إرشادي عن محصول القمح لمزارعي صان القبلية بالشرقية

أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف مصر 2 وعلى مساحة فدان بناحية صان القبلية التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، في حضور الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ومهندسي الإرشاد بإدارة صان الحجر الزراعية وأخصائي القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت علي تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية والرد علي استفسارات المزارعين.