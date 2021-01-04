حسونه: موجة كورونا الثانية أكثر شراسة وعلى النواب توعية المواطنين

استنكرت النائبة أنيسه حسونة، عضو مجلس النواب، استهتار المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا القاتل، والمعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان، وأكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان بشكل يومي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.وقالت حسونة، في بيان، إن الأرقام المحدودة التي تعلنها وزارة الصحة عن الإصابات والوفيات السبب الرئيسي في ترسيخ في ذهن المواطنين أن الأعداد بسيطة أو معقوله مقارنه بالعالم كله، وبالتالي لا يلتزموا بأية محاذير.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا احد يستطيع أن ينكر الجهود التي بذلتها الدولة في الموجة الأولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، والتي ساهمت بشكل كبير في تخطي مصر المرحلة الأولى بنجاح وبأقل الخسائر، ولكن لابد قيام المواطنين بأخذ الحذر في الموجه الثانيه لأنها أكثر انتشارا وشراسة.وطالبت البرلمانية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة حتى لا يتعرض لدفع الغرامة، مشددة على دور النائبات والنواب الكبير بشأن التوعية الجادة لأهالي دوائرهم وإعلامهم بخطورة المرض على الجميع.