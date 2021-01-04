«مياه المنوفية» تواجهة فيروس كورونا بـ«التطهير»

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق والتي تتضمن مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية بالشركة.وأكد «صالح»، في تصريحات اليوم الإثنين، أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وحرصًا على صحة وحياة المواطنين وانطلاقًا من دور الشركة المجتمعي تجاه أبناء المحافظة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن.وأضاف أن أعمال التطهير بمدينة سرس الليان شملت مستشفى سرس الليان العام، مبنى اليونسكو، قسم الشرطة، السجل المدني، فرع شركة المياه، مستشفى الكلى، طريق بورسعيد العمومى وكذلك رش وتطهير مستشفى الباجور ومركز الشباب والموقف العام والبنك الاهلى والشوارع والميادين بمدينة الباجور والتي يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبواسطة فريق السلامه والصحه المهنية.