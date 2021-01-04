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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تشن حملات بقيادتها على الأحياء

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:54 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة مفاجئة لمتابعة الحملات المكبرة بقيادتها للمرور على معظم احياء المنطقة الجنوبية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبرفقة رؤساء أحياء المناطق التى تم المرور بها والقيادات الشرطية والإدارات التنفيذية والمعنية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1151 شيشة وغلق 17 مركز تعليمي وغلق 7 مقاهى وتحرير عدد 106 غرامات عدم ارتداء الكمامة الواقية.

وقامت نائب محافظ القاهرة بمتابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المرور بحى البساتين
بشارع اللاسلكي وشارع النادي وشارع ٢٦٣ وشارع الجزائر وشارع ٥٠٠ المعادي الجديد، وتم مصادرة 310 شيشة وعمل 50 محضر عدم ارتداء الكمامة وغلق مركز تعليمى بنطاق حى البساتين.

وصرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ، أن الحملة المكبرة والمكثفة قد شملت حى المعادى وأسفرت عن تحرير 25 محضر فورى عدم ارتداء الكمامة ومصادرة 25 شيشية، وجاءت الحملة بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادي في شوارع 77 وجراندمول وشارع 9.

وقامت نائبة محافط القاهرة بإجراء جولة بحي دار السلام واسفرت الحملات برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، والتى شملت شارع أحمد زكى ومصر حلوان الزراعى عن غلق 7 مقاهى ومصادرة 40 شيشة وغلق سنتر تعليمي.

وشملت الحملة ايضا حى المقطم بقيادة اللواء طارق اليمنى، وقد قام الحى بمصادرة 123 شيشة وغلق 5 مقاهي، وتم تحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

كما نفذ حى السيدة زينب بقيادة الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحي، حملات مكثفة أسفرت عن غلق 3 مقاهى ومصادرة 23 وتحرير 25 محضر عدم ارتداء الكمامة.

وقام حى حلوان بقيادة الدكتور احمد القزاز بتنفيذ حملة مكبرة شملت أغلب شوارع وميادين حلوان الرئيسية والفرعية، وقد أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر عدم أرتداء الكمامة وغلق مركز تعليمى ومصادرة 100 شيشة.

وشملت الحملات المكثفة أيضا بنطاق الجنوبية حى طرة برئاسة الدكتور محمد المجبر، حيث تم مصادر 40 شيشة بمصر حلوان الزراعى وأرض الجمعية ومدخل شق الثعبان، كما تم غلق 14 مركز تعليمي.

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