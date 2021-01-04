رفع كفاءة 3 استراحات تابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي بمطروح

قال اللواء مهندس أمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي بمطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إنه تم رفع كفاءة 3 أستراحات في مباني تابعة للجهاز.وأكد أنه الانتهاء من التنفيذ خلال شهر منذ بدايه العمل تحت إشراف المهندسة نورهان عبدالوهاب مديرة إدارة الصيانة والمباني وطاقم الفنيين بالإدارة.وأشار إلى أنه تمت أعمال الصيانة بالكامل ورفع كفاءة ال 3 مباني خلال الفتره التي تم تحديدها.وتابع أن جاء ذلك في إطار النهوض بمستوى رفع كفاءة وتطوير مباني الجهاز بناء على تعليمات اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.