محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: يجب الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مخصصات كل وحدة محلية في تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة مجالات الخطة، والتي تشمل الرصف وأعمال الكهرباء ودعم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين الخدمات البيئية واحتياجات الامن والمرور والحماية المدنية.واشار «مختار»، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن عملية توزيع المخصصات المالية الإجمالية لكل مركز ومدينة وحي بالدقهلية؛ تمت مركزيًا طبقا لتعداد السكان وتستهدف تحسين الخدمة لهم، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من ترتيب أولويات واحتياجات المشروعات لديهم في إطار الخطة الجديدة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع مديرو التخطيط والمتابعة لديهم لسرعة الارسال لوزارة التخطيط.