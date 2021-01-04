إحالة 3 متهمين إلى المفتي في مقتل تاجر بالمنوفية

أصدرت جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، حكما بإحالة كلا من "أ.ع" 26 سنة، فلاح، و"ح.ا" 43 سنة، تاجر، و"ط.ع" 31 سنة، فلاح، إلى المفتى لأخذ رأيه في إعدام المتهمين، بتهمة قتل "ح.ا" فلاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد.تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين الثلاثة بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم مستخدمين سلاحا ناريا، حيث لقي "ح.ا" مصرعه في الحال، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وحبس المتهمين، ثم أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات.وقضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف كامل محمد رئيس الدائرة، وبعضوية المستشار محمد إبراهيم عبد الصمد، والمستشار ميسرة الدسوقى عبد الفتاح، والمستشار فوزى مصطفى حسن، بحكمها بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع شهادة الجميع والاطمئنان لحكم الإعدام.