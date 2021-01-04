رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا فيها المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والاخاء بين أبناء الوطن كي ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.وكان نصها كالتالي:قداسة البابا تواضروس الثانىبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةيسعدنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة الأقباط بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.وكل عام وقداستكم بخيرمستشار عبد الوهاب عبد الرازقرئيس مجلس الشيوخ