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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:51 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا فيها المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والاخاء بين أبناء الوطن كي ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان نصها كالتالي:

قداسة البابا تواضروس الثانى

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة الأقباط بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكل عام وقداستكم بخير
مستشار عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس مجلس الشيوخ

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