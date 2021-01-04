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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إكسون موبيل» تحصل على حق التنقيب عن البترول والغاز في المياه المصرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:49 م
البترول
البترول
سيد ابراهيم
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وقعت شركة "إكسون موبيل إيجبت" -أبستريم ليمتد- بالمشاركة مع شركة "ثروة" للبترول، اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، للحصول على حق امتياز يغطي أكثر من 4000 كيلومتر مربع في منطقة "ستار" البحرية والتي تقع في المياه الإقليمية المصرية.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أن إكسون موبيل إيجبت (أبستريم ليمتد" ستقوم بعمليات التشغيل، وتمتلك حصة تبلغ 90%، بينما تمتلك شركة "ثروة" للبترول حصة 10%، وتتضمن عمليات التشغيل إعادة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وقال عمرو أبوعيطة، المدير العام لشركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد في مصر، إن تلك الاتفاقية الجديدة تعزز من أنشطتنا في مجال البحث والتنقيب في مصر ومنطقة شرق المتوسط، نحن نُقدر التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وسعداء بحصولنا على هذه الفرص في مصر.

وأوضح أن منقطة "ستار" البحرية تقع بجوار شمال شرق العامرية البحرية بمنطقة الدلتا، وتؤكد الاتفاقية الجديدة على اهتمام شركة إكسون موبيل بأعمال البحث والتنقيب في مصر، بعد توقيع الشركة ببداية سنة 2020 على اتفاقيتين للبحث والتنقيب في البحر المتوسط في منطقتي شمال مراقيا وشمال شرق العامرية البحريتين.

وقع تلك الاتفاقية كل من عمرو أبوعيطة ومجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وحسين فرغلي، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للبترول، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا.

وتعد هذه الاتفاقية امتداد للنجاح المستمر ولسجل الأنشطة طويلة الأمد التي تقوم بها شركة إكسون موبيل في مصر.

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