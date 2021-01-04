المشدد 6 سنوات لعاطلين روجوا الهيروين بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.وأسندت النيابة لكل من «ع. س»، عاطل، «س. ج»، عاطل تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائهم.كان قسم شرطة المطرية قد ألقي القبض على المتهمين أثناء مرور دورية أمنية اشتبهت قوات الامن بهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين، بحوزتهما ومبلغ مالي، و3هواتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.