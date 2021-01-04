المعهد الألماني يُهنئ شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باعتماد «يوم الأخوة»

هنأ المعهد الألماني للحوار والتفاهم، الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زالبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية، معربًا عن تقديرها الكبير للجهد الذي بذله الإمام الطيب والبابا فرنسيس في مجال الحوار والتواصل من أجل تحقيق السلم والسلام عبر العالم، سائلين الله أن يسبغ على البشرية نعمة الإخاء والسلم والأمن والرخاء.ودعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية للاحتفال بهذا اليوم بدءًا من عام 2021، من خلال حشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتضامن في هذا اليوم من كل عام.