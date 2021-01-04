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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

40 % زيادة في خدمات «الديلفيري» خلال كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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أكد حسن أبوذكري، رئيس شركة عاملة في مجال المطاعم، أن فترة تفشي فيروس كورونا ارتفع حجم مبيعات الديلفيري بنسبة 60% مقابل 20% قبل ظهور الفيروس، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف أبوذكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الفترة الماضية تم رفع المرتبات بالمطاعم للحد من أزمة تأثر سوق العمل بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأزمة لم تؤثر على توسعات القطاع، لافتا إلى أن الاإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من تحديد مواعيد عمل المحال والمطاعم واستقبال المطاعم بنسبة 50% فقط أدت إلى انخفاض حجم مبيعات الخلصة بالمطاعم.

ونوه إلى أن هناك "مطاعم" غير قادرة على الاستمرار في السوق بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك البعض قادر على الصمود فى السوق.

ونفى أبوذكري المتداول في السوشيال ميديا عن عدم اتخاذ المطاعم الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن المطاعم تتخذ جميع الإجراءات وتم محاسبة كل من كان له يد في تداول بعض الفيديوهات في هذا الشأن.

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