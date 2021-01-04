تحرير محاضر لـ 350 مواطن خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة بالمنيا
الإثنين 04/يناير/2021 - 12:46 م
المنيا ـ على حسينطباعة
حررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع مديرية الأمن 350 محضرا لمخالفين لعدم ارتداء الكمامة خلال اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق غرامة بمبلغ 50 جنيها علي كل من لا يرتدي الكمامة في المواصلات العامة، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، كما تم فض أحد الأفراح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا.
و قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزًا مخالفًا للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.
و أكد محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بعد أن من بدءا من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
و قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزًا مخالفًا للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.
و أكد محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بعد أن من بدءا من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.