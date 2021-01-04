تحرير محاضر لـ 350 مواطن خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة بالمنيا

حررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع مديرية الأمن 350 محضرا لمخالفين لعدم ارتداء الكمامة خلال اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق غرامة بمبلغ 50 جنيها علي كل من لا يرتدي الكمامة في المواصلات العامة، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، كما تم فض أحد الأفراح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا.و قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزًا مخالفًا للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.و أكد محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بعد أن من بدءا من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.