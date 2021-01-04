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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع سائقين سرقا كابلات كهربائية من شركة في التجمع

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:45 م
كابلات كهربائية
كابلات كهربائية
داليا عبد الباسط
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأثنين، التحقيق مع سائقين سرقا مخزن شركة في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط سائقين حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما (سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام، منشار حديدي، سلاح أبيض -كتر-).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة.

وفى سبيل ذلك، استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسؤول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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