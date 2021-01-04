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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إحالة سيدة قتلت زوجها في بدر للجنايات (مستند)

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:41 م
حبس سيدة
حبس سيدة
محمد عيسى
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حصلت «الدستور» على نص قرار النيابة العامة بشأن إحالة سيدة وعشيقها وصديقه، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل زوج المتهمة والتخلص منه داخل سيارته بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وتحمل القضية رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، ومقيدة برقم 104 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة،
وجاء في قرار الإحالة، أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة تتهم "م.م"، 26 سنة، عامل مخبز، و"ن. م"، 36 سنة، عامل، و"ر. ع"، 27 سنة، ربة منزل، لأنهم في 7 مايو 2020، بدائرة قسم بدر، محافظة القاهرة، قتلا المجني عليه "ح. أ. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية وأعدا لذلك سلاح أبيض".

و أضاف امر الإحالة:" وتنفيذا لغايتهما أعدا مخططا محكما أنفذاه بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة والمتيقن سلفا مروره بسيارته فيه، ما أن ابصرا قدومه حتي أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة فانصاع لطلبه وحال ركوبه السيارة تسلل المتهم الأول مستقلا المقعد الخلفي مطبقا على جيده بسلاح أبيض نحرا، وطفق المتهم الثاني يسدد له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده باغيا من ذلك قتلا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته".

وأشار قرار الإحالة عن أن المتهمة الثانية اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولي، بأن بثت في نفسه فكرة ارتكابها ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته اليها، حتى انعقد عزمة علي تمامها وتشاورا في إتيانها نفيا للتهمة عن نفسها، وساعدته علي ارتكابها بان طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتي يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما، فوقعت الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.

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