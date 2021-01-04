رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إصابته بكورونا.. قصة حياة مصفف الشعر محمد الصغير

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:19 م
محمد الصغير
محمد الصغير
شيماء دهب
طباعة
أًصيب مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والد زوجة الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله للعناية المركزة، لصعوبة حالته وعدم قدرته على التنفس، وفي السطور التالية نوضح قصة حياة محمد الصغير خاصة وأنه أثبت نفسه خلال أكثر من 40 عامًا في عالم تصفيف الشعر للعديد من النجمات بالوطن العربي.

- بداية التحاقه بالمجال
بدأ محمد الصغير مهنة تصفيف الشعر في عمر الـ 12 عامًا، ثم سافر لباريس ليدرس في أكاديمية متخصصة لتصفيف الشعر تشرف عليها شركة لوريال، مما منحه الخبرة في هذا المجال والقدرة على التطوير فيه.

وعمل هناك في المجال ولم يكن يتقاضى راتبا كبيرا في هذا التوقيت لمدة عام ومن ثم راتب ضئيل، ولكنه تغاضى عن ذلك من أجل اكتساب الخبرة، ورجع لمصر وعمل مع خاله وافتتح أول صالون تجميل له بالشيراتون عام 1980، ثم انفصل عن خاله.

- التعامل مع فنانات عالميات

تعامل مع العديد من النجمات المصريات والعربيات والعالميات من أبرزهن الفنانة نيللي كريم، إلهام شاهين، يسرا، صوفيا لورين، كلوديا شيفر، كما تعامل مع أكبر بيوت الأزياء بالعالم أيضا، وترك بصمته في الجيل القديم والجديد أمثال فاتن حمامة ومنها لجيل منى زكي وغادة عادل ومنة شلبي.

و أصبح عضوًا في عدة مؤسسات عالمية مختصة مختصة بتحديد موضات الجمال، منها كواف فرانشيز هوت، كوافير مونديال.

- كتابه أيام من عمري

وفى كتابه "أيام من عمرى"، حكي أنه حين حصل على رخصة العمل في باريس قرر العودة إلى مصر، بسبب حنينه لوالدته ولوطنه قائلا: "لو كنت عشت بره مكنتش بقيت أنا المصري الوحيد فى الهيئة العالمية للتجميل، وعضو في 7 جهات عالمية للتجميل، ومن ضمن من يقررون صناعة موضات الشعر حول العالم، ولى اختراع مسجل باسمي في موضات الشعر".

وأوضح أنه بعد معرفته بليلى علوي قرر أن يصبغ شعرها في المحل الجديد الخاص به، وأصبح الناس يطلقون على تسريحتها "قصة ليلى علوي " وكات الزبائن تطلبها منه بالاسم، مما جعلها فتحة خير عليه.

ويتعامل كل عام ويكون شراكة أساسية مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، حيث يسافر الثنائي سنويًا للمشاركة بالأسبوع العالمي للموضة بباريس ليكونوا ثنائي يشرف اسم مصر في الدول الأوروبية.

موضوعات متعلقة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية