بعد إصابته بكورونا.. قصة حياة مصفف الشعر محمد الصغير

- بداية التحاقه بالمجال

- التعامل مع فنانات عالميات



- كتابه أيام من عمري

أًصيب مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والد زوجة الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله للعناية المركزة، لصعوبة حالته وعدم قدرته على التنفس، وفي السطور التالية نوضح قصة حياة محمد الصغير خاصة وأنه أثبت نفسه خلال أكثر من 40 عامًا في عالم تصفيف الشعر للعديد من النجمات بالوطن العربي.بدأ محمد الصغير مهنة تصفيف الشعر في عمر الـ 12 عامًا، ثم سافر لباريس ليدرس في أكاديمية متخصصة لتصفيف الشعر تشرف عليها شركة لوريال، مما منحه الخبرة في هذا المجال والقدرة على التطوير فيه.وعمل هناك في المجال ولم يكن يتقاضى راتبا كبيرا في هذا التوقيت لمدة عام ومن ثم راتب ضئيل، ولكنه تغاضى عن ذلك من أجل اكتساب الخبرة، ورجع لمصر وعمل مع خاله وافتتح أول صالون تجميل له بالشيراتون عام 1980، ثم انفصل عن خاله.تعامل مع العديد من النجمات المصريات والعربيات والعالميات من أبرزهن الفنانة نيللي كريم، إلهام شاهين، يسرا، صوفيا لورين، كلوديا شيفر، كما تعامل مع أكبر بيوت الأزياء بالعالم أيضا، وترك بصمته في الجيل القديم والجديد أمثال فاتن حمامة ومنها لجيل منى زكي وغادة عادل ومنة شلبي.و أصبح عضوًا في عدة مؤسسات عالمية مختصة مختصة بتحديد موضات الجمال، منها كواف فرانشيز هوت، كوافير مونديال.وفى كتابه "أيام من عمرى"، حكي أنه حين حصل على رخصة العمل في باريس قرر العودة إلى مصر، بسبب حنينه لوالدته ولوطنه قائلا: "لو كنت عشت بره مكنتش بقيت أنا المصري الوحيد فى الهيئة العالمية للتجميل، وعضو في 7 جهات عالمية للتجميل، ومن ضمن من يقررون صناعة موضات الشعر حول العالم، ولى اختراع مسجل باسمي في موضات الشعر".وأوضح أنه بعد معرفته بليلى علوي قرر أن يصبغ شعرها في المحل الجديد الخاص به، وأصبح الناس يطلقون على تسريحتها "قصة ليلى علوي " وكات الزبائن تطلبها منه بالاسم، مما جعلها فتحة خير عليه.ويتعامل كل عام ويكون شراكة أساسية مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، حيث يسافر الثنائي سنويًا للمشاركة بالأسبوع العالمي للموضة بباريس ليكونوا ثنائي يشرف اسم مصر في الدول الأوروبية.