رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 477 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين 1084 أسرة بمدينة أهالينا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:39 م
إزالة
إزالة
مصطفى عبدالله
طباعة
قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة 477 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين 1084 أسرة بمدينة أهالينا.

وأوضح صابر في تصريحات ل"الدستور" أن أجهزة المنطقة الشرقية تقوم في الوقت الحالي برفع أنقاض الإزالات ومخلفات الردتش من منطقة عزبة الهجانة.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى أنه باق أعمال إزالة بالمنطقة سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق.

وأكد صابر على متابعة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لأعمال الإزالات الجارية بعزبة الهجانة بشكل لحظي ومتابعة الأعمال القائمة بالمنطقة.

تأتي أعمال الإزالة لإنشاء محور الوفاء والأمل والتخلص من العقارات صاحبة الخطورة "ب" أسفل الضغط العالي بعزبة الهجانة واستكمالا لمبادرة حياة كريمة حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلص من العشوئيات صاحبة الخطورة.

موضوعات متعلقة

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال