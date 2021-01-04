قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة 477 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين 1084 أسرة بمدينة أهالينا.وأوضح صابر في تصريحات ل"الدستور" أن أجهزة المنطقة الشرقية تقوم في الوقت الحالي برفع أنقاض الإزالات ومخلفات الردتش من منطقة عزبة الهجانة.وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى أنه باق أعمال إزالة بالمنطقة سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق.وأكد صابر على متابعة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لأعمال الإزالات الجارية بعزبة الهجانة بشكل لحظي ومتابعة الأعمال القائمة بالمنطقة.تأتي أعمال الإزالة لإنشاء محور الوفاء والأمل والتخلص من العقارات صاحبة الخطورة "ب" أسفل الضغط العالي بعزبة الهجانة واستكمالا لمبادرة حياة كريمة حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلص من العشوئيات صاحبة الخطورة.