أبرزها 3.5 طن لحوم وجبن فاسدة.. ضبط 1197 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،5 طن "مصنعات لحوم – رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط 1،028 طن "مصنعات لحوم ودواجن – جبن رومى وشيدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتصنيع وجبات جاهزة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم) بمحافظة القاهرة.وأثمرت الجهود عن ضبط 3 أطنان "سكر حر " بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 17280 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة الك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.وتمكنت الجهود من ضبط 29065 عبوة "كحول – جيل – ديتول" 3120 لتر "كحول – ديتول – جيل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط 2،5 أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.وأثمرت الجهود ضبط 5 أطنان " بولى إيثلين – مواد خام " بدون مستندات " مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج 15500 عبوة فارغة "جراكن" تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 5000 قطعة إستيكر تحمل نفس العلامة التجارية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع للمنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.