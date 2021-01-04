60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، والذي رحل في 4 من يناير 1690، تشير سيرته إلى أنه مواليد الجزائر لأب فرنسي، وأم أسبانية مصابة بالصمم، وبعد عام من ولادته قتل والده في الحرب العالمية الأولى، وأكمل" ألبير كامو" تعليمه الجامعي بالجزائر.كان كامو أحد أبرز المدافعين عن حق الجزائريين في الدخول إلى مجال العمل بالسياسة، انضم كامو للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي "ألمانيا" ذلك في بداية الحرب العالمية الثانية، واحد من القلائل الذين أدانوا استخدام أمريكا للقنبلة الذرية في هيروشيما.قدم كامو العديد من الأعمال الروائية منها " المنفي والملكوت، السقوط، الطاعون، الغريب"، وعن روايته الغريب تحصل كامو على جائزة نوبل في الآداب عام 1975، تسرد الرواية تصرفات غريبة لشاب يحضر ليلة رحيل والدته والتى رحلت أثر جريمة قتل، وينتهى الأمر بالشاب إلى أن يرتكب جريمة قتل، ذلك في نفس ليلة رحيل والدته دون لامبالاة."تبدو نهاية حياة كامو مؤسفة كما بداياتها، فقد فقد والده فى العام الأول من مجيئة الى عالمنا، وفقد حياته بفرنسا، بعد ثلاثة أعوام من تحصله على جائزة نويل في 4 من يناير 1960 إثر حادث سير.