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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير: فرنسا تسعى إلى «التهدئة» من جانب بايدن بشأن التجارة

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:37 م
وزير التجارة الفرنسي
وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر
وكالات
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قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر في مقابلة مع تلفزيون "بي.إف.إم. بيزنس" إن فرنسا تتقبل جميع إيماءات "التهدئة" من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن النزاعات التجارية المتعلقة بشركات تصنيع الطائرات والضريبة الرقمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ريستر قال في المقابلة أيضا إن رسالة فرنسا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن مفادها أن "هذا التصعيد في حواجز التعريفات الجمركية والرسوم الإضافية هو أمر سخيف ويؤدي إلى نتائج عكسية في وقت نحتاج فيه إلى إعادة إطلاق اقتصاداتنا وسط الأزمة الاقتصادية".

وأضاف ريستر أنه من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية "غير قانونية وغير منطقية" ردا على الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية الأمريكية، وقال: "نود أن يحكِّم جو بايدن العقل في الحوار والتهدئة".

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا سوف تعلق الضريبة الرقمية مرة أخرى إذا طلبت إدارة بايدن ذلك، قال ريستر: "نحن مستعدون لجميع إيماءات التهدئة".

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