التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين في القطامية

بدأت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، التحقيقات مع عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بمنطقة القطامية.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الأماكن محل ارتكاب جرائم المتهمين.تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا، من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- سيارة، دراجة نارية.وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم "إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم في ممارسة نشاط إجرامي وتم ضبطه"، واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة).تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبحوزته 8 هواتف محمولة المستولى عليهم.كما أرشد عن 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.