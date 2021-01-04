المنيا تناقش خطط تطوير 5 مراكز ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة مراجعة كافة الاحتياجات وإنجاز المتطلبات الخاصة ببدأ تطوير المراكز المستهدفة، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، واستهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للتأكد من أن أعمال التطوير ستشمل جميع المجالات وتوصيل ووضع كافة الآليات والدراسات، بالتنسيق بين جميع القطاعات، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف اكبر عدد من المواطنين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ناقش خلاله محافظ المنيا، الخطط المقترحة المقدمة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات المعنية، لتحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة، بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن المستهدفة ومسؤولي القطاعات الخدمية المقرر ادراجها في الخطط وأعضاء لجنه التخطيط المحلي.وقال محافظ المنيا، إن اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1381 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا الانتهاء من المخطط الخاص بمركز أبوقرقاص، حيث ستكون بداية التنفيذ بتطوير قرى مركز أبوقرقاص.وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.