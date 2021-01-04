إجراءات جامعة القاهرة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

أعلنت جامعة القاهرة، عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وتمثلت الخطوات التي أعلنت عنها جامعة القاهرة، في:- خط ساخن لحجز موعد أخذ المسحة والأشعة المقطعية وإجراء التحاليل- صرف بروتوكول العلاج للحالات غير الخطرة مع العزل المنزلي- حجز المصابين بمستشفى الباطنة والفرنساوي والطلاب بمستشفى الطلبةوحددت جامعة القاهرة خطوات التعامل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات المخصصة للعزل، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.- أول خطوة في التعامل مع المشتبه في تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد من منسوبي الجامعة، هي التواصل هاتفيًا بالخط الساخن المخصص لمستشفيات العزل على الرقم (01212015555) أو من خلال منسق مكافحة العدوى بالكليات.-حجز موعد أخذ المسحة وإجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالعيادة الخارجية والمخصصة فقط لحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد.- يتم إبلاغ المريض بنتائج المسحة والتحاليل والأشعة خلال 48 ساعة، وفي حال إيجابية النتائج وكان من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.- تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة وفي حالة خطورة الحالات يتم إخضاعها للعزل بالمستشفى.