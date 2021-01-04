رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجراءات جامعة القاهرة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:34 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود
طباعة
أعلنت جامعة القاهرة، عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتمثلت الخطوات التي أعلنت عنها جامعة القاهرة، في:

- خط ساخن لحجز موعد أخذ المسحة والأشعة المقطعية وإجراء التحاليل

- صرف بروتوكول العلاج للحالات غير الخطرة مع العزل المنزلي

- حجز المصابين بمستشفى الباطنة والفرنساوي والطلاب بمستشفى الطلبة

وحددت جامعة القاهرة خطوات التعامل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات المخصصة للعزل، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

- أول خطوة في التعامل مع المشتبه في تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد من منسوبي الجامعة، هي التواصل هاتفيًا بالخط الساخن المخصص لمستشفيات العزل على الرقم (01212015555) أو من خلال منسق مكافحة العدوى بالكليات.

-حجز موعد أخذ المسحة وإجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالعيادة الخارجية والمخصصة فقط لحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد.

- يتم إبلاغ المريض بنتائج المسحة والتحاليل والأشعة خلال 48 ساعة، وفي حال إيجابية النتائج وكان من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

- تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة وفي حالة خطورة الحالات يتم إخضاعها للعزل بالمستشفى.

موضوعات متعلقة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

مذكرة تفاهم وبروتوكولا تعاون لدعم تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

بخصم 50 ألف جنيه.. إلى أين وصلت مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل