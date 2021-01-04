استمرار حبس أردني وآخر سرقا مليونى جنيه بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس رجل أعمال، وآخر أردنى الجنسية بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من المواطنين في التجمع 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العميد سامح القللي رئيس مباحث النصب بإدارة الأموال العامة مفاده تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط كل من: "ط. م"، 45 سنة، مسؤول عن شركة للخدمات المتكاملة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره لرئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ممهور بخاتم شعار الجمهورية، مزور.والأردني الجنسية "ر. ا"، 46 سنة؛ لتكوينهما تشكيلًا عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه بدعوى استثمارها في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل الأول وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب.بتطوير مناقشة المتهم الأول عن مصدر الكارنيه المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص ويدعى "ط.ا "، مبلغ مالي 20 ألف جنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة باستهداف الأخير بمحل إقامته تبين عدم تواجده.وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تواجد المتهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.